بلديات غزة تعلن قرب الانهيار الكامل في خدماتها ووقف مشاريعها

أعلن الاتحاد العام لبلديات قطاع غزة الأربعاء، عن انهيار الخدمات التي يقدمها للمواطنين في مدن وبلدات القطاع، بعد تفاقم الأزمات الإنسانية وانعدام الموارد الاقتصادية؛ ما سيؤثر سلبًا على تقديم الخدمات الحياتية الأساسية، في ظل عدم توافر المال اللازم والمعدات الأساسية لدى 25 بلدية تعمل في القطاع.

وقال رئيس الاتحاد نزار حجازي خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، إن “انهيار الحالة الاقتصادية واستمرار أزمات تقليص الرواتب وانقطاع التيار الكهربائي، وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع، سيؤثر سلباً على الخدمات الأساسية لاسيما الوقود وتشغيل عمال النظافة والصيانة والمنح التشغيلية، وإن قطاع عمل البلديات يقترب من الانهيار الكامل في مفاصله كلها”.

وأضاف أن “اتحاد البلديات أعلن في الـ 21 من شباط/فبراير الماضي عن حالة الطوارئ بما يشمل تقليص الخدمات المقدمة بنسبة 50%، لتجنب انهيار البلديات بشكل كامل لكن دون جدوى، فلم نشهد استجابات كافية حتى اللحظة، وكمية الوقود التي استلمتها البلديات من بعض الجهات المانحة، لا تكفي لسد 30% من احتياجها”.

وأكد أنه “سيتم تقليص نسبة الخدمات بالمرحلة المقبلة؛ ما سيزيد الوضع كارثية وسيدخل السكان في أزمات متتالية، خاصة أننا على أعتاب فصل الصيف؛ ما سينذر بحدوث أزمة مياه في القطاع، وتوقف خدمة جمع وترحيل النفايات وانهيار منظومة الصرف الصحي، واستمرار إغلاق شاطئ البحر بالكامل”.

ودعا حجازي الدول العربية والمؤسسات العالمية إلى “ضرورة استدراك الأزمة قبل تفاقمها، خاصة أن الظروف الاقتصادية بغزة لا تساعد في تحصيل أموال من المواطنين، متمنيًا أن يتم التدخل لإنهاء المعاناة في ظل إغلاق المعابر والحصار الشديد”.