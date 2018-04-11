الجيش الإٍسرائيلي يقصف مواقع فلسطينية عقب انفجار عبوة قرب غزة

قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف مواقع لحركة حماس قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية تابعة له “كانت تقوم بنشاط هندسي”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن الجيش قوله، إن التفجير استهدف جرافة عسكرية كانت تعمل قرب الجدار الحدودي مع غزة، ولم يتم إطلاق نار باتجاهها.

وذكر الجيش أن التفجير لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة العسكرية، في الحادثة التي وقعت قرب معبر “لمنطار”، شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضاف الجيش أنه “تم استهداف عدة مواقع تابعة لحماس، التي يرى أنها هي المسؤولة عن كل حادثة تقع في غزة أو تصدر عنها”.

وشدّد على أنه “لن يسمح لحماس بتحويل منطقة السياج الحدودي لساحة مواجهات”، وفق تعبيره.

ونقلت “يديعوت أحرونوت”، عن إسرائيليين يهود يعيشون في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، أنهم سمعوا أصوات رشقات من الرصاص وانفجارات قذائف مدفعية، بينما لم يصدر على الفور عن الجانب الفلسطيني، تعقيب على ما أورده الجيش الإسرائيلي.