السلطة الفلسطينية: حماس تحشد الجماهير لأهدافها الخاصة

اتهم مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية حركة حماس بمحاولة الحصول على رأس المال السياسي من خلال قيادتها لمسيرات العودة بطريقة تؤسس صورتها كقائدة للشعب الفلسطيني.

وتتهم الحكومة الفلسطينية في رام الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمواصلة سياسة الانقسام والإبعاد عن الوحدة الوطنية في الوقت الذي تحاول فيه تعبئة الجماهير لتلبية احتياجاته.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود حركة حماس بالتخلي عن استخدام الشعارات واللغة التي عمقت الانقسام في المعسكر الفلسطيني من أجل تسهيل المصالحة الوطنية.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية فإن المحمود ، قال :”الطريق إلى المصالحة الوطنية يمر عبر السماح للحكومة الفلسطينية بممارسة سلطتها في قطاع غزة ، وليس من خلال هنية ، الذي يسعى لاستغلال أنشطة الجمهور الفلسطيني من أجل تعزيز الانقسام القائم”.

وأضافت القناة السابعة :” تعبر تصريحات محمود عن انتقاد السلطة الفلسطينية لحماس ، التي ينظر إليها على أنها تحاول كسب رأس المال السياسي من قيادة مواكب العودة بطريقة تؤسس صورتها كقائد للشعب الفلسطيني على حساب السلطة الفلسطينية”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد قال أمس بأن مسيرات العودة في غزة قد حققت أهداف استراتيجية ودولية.