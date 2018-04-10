رداً على “البوليساريو”.. الجيش المغربي يتحرك نحو الشريط العازل

استنفر الجيش المغربي قواته بمنطقتي “بير لحلو” و”تيفاريتي” على الحدود المغربية الجزائرية، وهي تحركات تأتي بعد توغل جبهة “البوليساريو” بالمنطقة الحدودية.

وأوضحت صحيفة “المساء” المغربية في عددها ليوم الأربعاء، أن عناصر الجيش المغربي تلقت تعليمات صارمة من الجنرالات بنقل الجيش من الثكنات الموجودة بالمدن الكبرى إلى الصحراء، إذ أعطى مفتش سلاح المدرعات أوامره بنقل الفوج المدرع من مدينة “ورزازات” إلى مدينة “الزاك” والتي تبعد بـ70 كلم من منطقة “المحبس” والتي يتواجد فيها عناصر موالية لجبهة “البوليساريو”.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الجيش المغربي مازال يجري عملية التوزيع وإعادة الانتشار على بعد كيلومترات من المنطقة العازلة استعداداً لأي تحرك من جبهة “البوليساريو”، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بوحدات الجيش الخاصة للانتقال إلى جنوب المغرب.

وأضافت أن الاستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليساريو عجّلت بتعميم برقيات استنفار بمختلف الثكنات العسكرية في البلاد، كما عقدت اجتماعات عسكرية وتفتيشية تحت إشراف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وهي الاجتماعات التي تمخضت عنها عدة نتائج، منها رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى بكل القطاعات وشبه القطاعات العسكرية، واستنفار مختلف الوحدات والجنود والضباط وضباط الصف بكل المناطق العسكرية الجنوبية.

وكانت عناصر تابعة لجبهة “البوليساريو” التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، قد شيدت مطلع الشهر الجاري خياما في الشريط العازل، وحشدت بعض عناصرها في المنطقة الحدودية.

وحمّل المغرب، الأربعاء الماضي، الأمم المتحدة المسؤولية عن محاولات جبهة “البوليساريو” تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المنطقة العازلة بإقليم الصحراء، محذّرًا من أنه “سيتخذ الإجراءات المطلوبة واللازمة كافة”، ما لم يتحرك المجتمع الدولي.