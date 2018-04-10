السودان: قواتنا مستمرة في التحالف العربي لإعادة الاستقرار باليمن

أعلن السودان، اليوم الثلاثاء، موقفه حيال الاستمرار في المشاركة ضمن قوات التحالف العربي، والوقوف على دعم الجهود الرامية لإعادة الاستقرار في اليمن.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، خلال اجتماع مشترك في مكتبه بالعاصمة الخرطوم مع السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، والإماراتي حمد بن حسين الجنيبي، والمصري أسامة شلتوت، إن “قواتنا مستمرة في التحالف العربي لإعادة الاستقرار باليمن”.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية السودانية، أن “الاجتماع تناول مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والبلدان الثلاثة، والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط شعوب هذه الدول”.

وأضاف البيان، أن الاجتماع تناول مشاركة السودان في القمة العربية، في 15 أبريل/ نيسان الجاري، بالسعودية”.

وعبّر غندور “عن تطلعه لنجاح القمة في تجاوز الخلافات العربية، وتحقيق تطلعات الشعوب بالمنطقة في تعزيز التضامن العربي”، بحسب البيان.

وجرت العادة أن تعقد القمة العربية، أواخر مارس من كل عام، إلا أنها تأخرت هذا العام، حيث عُقدت القمة السابقة في 29 مارس/آذار في الأردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ 2011.

وطبقًا للبيان، فإن “السفراء قدموا التعازي لأسر الشهداء وتمنياتهم بعاجل الشفاء لجرحى العمليات التي جرت مؤخرًا باليمن”، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت الماضي، زعم الحوثيون، قتل عدد من الجنود السودانيين، المشاركين ضمن قوات التحالف العربي، الخميس الماضي، خلال معارك بمحيط مدينة ميدي، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، ولم يصدر أي تعقيب بشأن تلك المزاعم من التحالف العربي ولا الحكومتين اليمنية والسودانية.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يشارك السودان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.