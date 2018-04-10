الأمم المتحدة: مجموعات مسلحة تحتجز الآلاف بشكل تعسفي في ليبيا‎

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن آلاف الأشخاص محتجزون “بشكل تعسفي ومطول” لدى مجموعات مسلحة منتشرة في جميع أنحاء ليبيا.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير، أن “المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها تلك التابعة للدولة، تحتجز الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني”.

ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية حول هوية “المجموعات المسلحة التابعة للدولة” التي تحدث عنها، لكنه أشار إلى أن “المحتجزين يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان”.

وأوضح أنه “يتم احتجاز الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء ليبيا، بصورة تعسفية أو حرمانهم بصورة غير مشروعة من حريتهم؛ بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو انتماءاتهم السياسية”.

وأضاف أنه “قلما يتم السماح للضحايا باللجوء إلى سبل الإنصاف القضائية أو التعويضات، أو لا يُسمح لهم بذلك على الإطلاق، فيما يفلت أفراد المجموعات المسلحة تمامًا من العقاب”.

وتابع التقرير أن “ظاهرة احتجاز الرهائن تفشت بغرض مبادلتهم مع السجناء أو للحصول على فدية”.

وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قدر التقرير أن نحو 6 آلاف و500 شخص محتجزون في سجون رسمية، تشرف عليها الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل.

ووفق التقرير نفسه، فإن “هذه المراكز معروفة بتفشي مظاهر التعذيب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان”.