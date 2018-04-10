ليبرمان يطالب بمنح “وسام شرف” لقناص إسرائيلي أصاب فلسطينيًا بدم بارد‎ (فيديو)

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، الثلاثاء، بقناص إسرائيلي ظهر في شريط فيديو يطلق النار على فلسطيني، لا يبدو أنه يشكل خطرًا قبل أن يسقط أرضًا على حدود غزة.

وقال ليبرمان أثناء زيارته لقاعدة عسكرية في كتصرين بالجولان السوري المحتل: إن “القناص يستحق وسام شرف، بينما مصور الفيديو يجب تنزيله إلى أدنى رتبة عسكرية”.

ووصف ليبرمان الجيش الإسرائيلي بأنه “الجيش الأخلاقي في العالم”.

من جهته، أكد الجيش على صحة الفيديو، لكنه ادّعى أنه جاء بعد أعمال شغب وتحذيرات من القوات.

وقال الجيش في بيان صدر عنه، الثلاثاء: إن “الفلسطيني الذي ظهر في شريط الفيديو أصيب في ساقه بجراح، وقد تم تسجيل الفيديو في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بمنطقة كيسوفيم بالقرب من قطاع غزة“.