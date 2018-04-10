إسرائيل توسع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 9 أميال

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت دوائر التنسيق المختصة نيتها توسيع مساحة الصيد المسموح بها للفلسطينيين إلى 9 أميال.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم،” إن مساحة الصيد المسموح بها سوف تمتد من منطقة وادي غزة وسط قطاع غزة إلى مدينة رفح جنوب القطاع، وسوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر” .

في السياق ذاته، قال عضو جمعية الصيادين بغزة أحمد أبو حصيرة:” المساحة المسموح بها للصيد مساحة ضئيلة جدًا ولا يوجد بها كم كبير من الأسماك أو أنواعها؛ ما يدعونا أحيانًا إلى البحث عن بدائل، فأنواع السمك لها علاقة كبيرة بمساحة الصيد”.

وأضاف أبو حصيرة في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” :” نتمنى أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع مساحة الصيد، وعدم استهداف الصيادين؛ لأن الثروة السمكية بغزة مهمة جدًا للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع “.

ويعاني الصيادون الفلسطينيون حصارًا بحريًا مشددًا وتجاوزات إسرائيلية كثيرة، وخاصة أن المساحة المسموح الصيد فيها لا تتجاوز 6 أميال، في حين ذكرت اتفاقية أوسلو، أن المسافة القانونية المسموحة للفلسطينيين هي 20 ميلًا بحريًا، لكن “إسرائيل” لم تلتزم بذلك.

وتعرض عدد كبير من الصيادين إلى الاعتقال والملاحقة من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء عملهم أكثر من مرة؛ بحجة تجاوز حدود الصيد المسموح بها.