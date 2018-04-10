القضاء العراقي يصدر أمر اعتقال جديدًا بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي

أصدرت هيئة النزاهة العراقية أمر قبض بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بتهمة تجاوز صلاحياته الوظيفية.

وقالت مديرية التحقيق في نينوى إن “محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق المتهم أثيل عبدالعزيز محمد النجيفي بتهمة صرف أجور خارج الصلاحيات الوظيفية”.

وهذا هو الحكم الثالث الذي يصدر بحق محافظ نينوى خلال الشهرين الماضيين، إذ أعلنت محكمة جنح الرصافة صدور أمر بحبس النجيفي مدة 3 سنوات بتهم استغلال المنصب.

والنجيفي هو شقيق نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي وكان محافظًا لنينوى إبان اجتياحها على يد تنظيم داعش، وانسحب من المدينة إلى إقليم كردستان، عشية دخول عناصر التنظيم إلى المدينة.