واشنطن تلوّح برد عسكري في سوريا بعيدًا عن مجلس الأمن

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي حول سوريا الاثنين إن بلادها سترد على هجوم مميت بالأسلحة الكيماوية في سوريا بغض النظر عن موقف مجلس الأمن.

وأضافت إن الوقت حان لأن “تتحقق العدالة” في سوريا بعد الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق.

وقالت هايلي “لقد بلغنا نقطة يجب أن يرى العالم فيها أن العدالة تحققت (…) من فعل ذلك؟ وحده وحش قادر على فعل ذلك”، مضيفة أن “الولايات المتحدة مصممة على رؤية هذا الوحش الذي أطلق قنابل كيميائية على الشعب السوري يحاسب على أفعاله”.

وعبرت هايلي عن رغبتها في أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكي يدعو لإجراء تحقيق عاجل بالهجوم الكيميائي.