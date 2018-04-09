أمام مجلس الأمن.. روسيا تحذر من مهاجمة سوريا وأمريكا تتوعد 

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن موسكو حذرت الولايات المتحدة من “تداعيات خطيرة” إذا هاجمت القوات الحكومية السورية بسبب تقارير عن هجوم مميت بأسلحة كيماوية، في حين توعدت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي بالرد.

وقال السفير الروسي لمجلس الأمن الدولي: “لم يقع أي هجوم بأسلحة كيماوية”.

وأضاف: “نقلنا بالفعل للولايات المتحدة من خلال القنوات المعنية إن استخدام القوة المسلحة تحت أي ذريعة كاذبة ضد سوريا التي تنتشر فيها قوات روسية بناء على طلب من الحكومة الشرعية للبلاد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة”.

وقال أيضا إن المحققين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن يتوجهوا جوا إلى سوريا بحلول يوم غد الثلاثاء لبحث الاتهامات بشأن الهجوم وعرض توفير السلطات السورية والقوات الروسية الحماية لهم.

بدورها أعلنت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة إن واشنطن “سترد” قائلة “وصلنا إلى اللحظة التي يتعين أن يرى فيها العالم تحقيق العدالة”.

وأضافت “سيسجل التاريخ هذه بوصفها اللحظة التي أدى فيها مجلس الأمن واجبه أو أظهر فشله الذريع والتام لحماية شعب سوريا.. أيا كان الموقف فإن الولايات المتحدة سترد”.