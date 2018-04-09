انفجار في إدلب السورية يوقع 15 قتيلًا و36 جريحًا

قُتل 15 مدنيًا وأصيب 36 آخرون بجروح، اليوم الإثنين، جراء انفجار في مبنى سكني بمحافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وقال مدير الدفاع المدني “الخوذ البيضاء” في إدلب، محمد حاج يوسف: إن انفجارًا وقع في مبنى سكني مؤلف من 7 طوابق في مركز المدينة، لم يُعرف سببه بعد.

وأكد حاج يوسف مقتل 15 مدنيًا وإصابة 36 آخرين بجروح غالبيتهم من الأطفال، مبينًا أن هناك حالات خطيرة بين المصابين.

وأضاف حاج يوسف أن قسمًا كبيرًا من البناء قد دُمّر، وأن فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن ناجين أو عالقين تحت الأنقاض.