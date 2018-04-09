وفاة معتقل فلسطيني إثر إصابته برصاص إسرائيلي قرب القدس

توفي فلسطيني اليوم الإثنين، متأثرًا بجروح بليغة أصيب بها أمس الأحد، بعد إطلاق مستوطن إسرائيلي النار تجاهه، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب القدس الشرقية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان له، إن الفلسطيني محمد عبد الكريم مرشود (30 عامًا) من مخيم بلاطة، في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية أمس، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص مستوطن، شرق القدس.

وحمّل البيان السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الفلسطيني مرشود.

وأمس الأحد، زعمت القناة العاشرة الإسرائيلية (غير حكومية)، أن إسرائيليًا أصيب بجراح طفيفة قرب مستوطنة “ميشور أدوميم”، في القدس الشرقية، جراء مهاجمته من قبل فلسطيني يحمل أداة حادة.

وقالت القناة إن مستوطنًا إسرائيليًا أطلق النار تجاه الفلسطيني منفذ العملية وأصابه بالرصاص، قبل أن تعتقله القوات الإسرائيلية.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قد ذكر أن المصاب الفلسطيني في “حالة خطرة جدًا”.