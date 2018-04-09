إسرائيل تستأنف بناء جدار إسمنتي يفصلها عن لبنان

إسرائيل تستأنف بناء جدار إسمنتي يفصلها عن لبنان

المصدر: الأناضول

استأنفت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، بناء الجدار الإسمنتي الفاصل مع لبنان.

وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن أعمال البناء تجري مقابل طريق عام “كفركلا – عديسة”، قضاء مرجعيون، ضمن الأراضي غير المتنازع عليها جنوب لبنان.

وشهدت المنطقة إجراءات أمنية مشددة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وأوقفت القوات الإسرائيلية العمل في بناء الجدار، عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش أمس الأحد، بعد تركيب 24 بلوكًا إسمنتيًا، طول الواحد 6 أمتار بعرض 120 سم.

وبدأت إسرائيل بناء جدار فاصل مع لبنان منذ نحو شهرين.

ويرفض لبنان بناء هذا الجدار على النقاط الحدودية المتنازع عليها، والتي يبلغ عددها 13.

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