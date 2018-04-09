هجوم صاروخي يستهدف مطار التيفور العسكري في حمص

قال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت ثمانية صواريخ بعد أن تعرضت قاعدة جوية رئيسية في وسط سوريا لهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال التلفزيون السوري إن دوي انفجارات سمع في محيط مطار التيفور قرب حمص القريبة من مدينة تدمر القديمة بوسط سوريا. وقال التلفزيون إن قتلى وجرحى سقطوا في الهجوم.

وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الصواريخ يعتقد أنها أمريكية لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الجيش الأمريكي لم ينفذ أي ضربات جوية.

جاء ذلك أيضا بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من “دفع ثمن باهظ” جراء شن هجوم كيماوي على مدينة محاصرة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا حيث أبلغت جماعات إغاثة طبية عن سقوط عشرات القتلى بالغاز السام.

ونفت سوريا أن تكون القوات الحكومية نفذت أي هجوم كيماوي. وقالت روسيا، أقوى حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد، إن التقارير عن هجوم كيماوي ملفقة.