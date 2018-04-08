مصدر لـ”إرم نيوز”: سليم الجبوري مرشح السنة لرئاسة العراق

كشف مصدر مطلع أن حديثًا يدور في الأوساط السياسية السنية لترشيح رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري إلى منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في الثاني عشر من أيار المقبل.

وكشف المصدر الذي تحدث لـ”إرم نيوز” من العاصمة بغداد إن الجبوري كثف من حملاته الدعائية خلال الفترة الماضية بين الأوساط السياسية على أنه مرشح لرئاسة الجمهورية، فيما كشف المصدر أن الجبوري تعاقد مع عدد من وسائل الإعلام العراقية لتدعيم حظوظه في تلك الخطوة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الجبوري وفق المؤشرات الحالية والقراءة الواقعية للتحالفات السنية والفائزين الذين ستفرزهم الانتخابات المقبلة، يحظى بقبول واسع لدى تلك التحالفات، وليس لديه تقاطعات حقيقية معها.

وينضوي الجبوري وهو رئيس التجمع المدني للإصلاح (عمل) ضمن تحالف يجمعه مع نائب الرئيس العراق إياد علاوي والسياسي صالح المطلك، ومن المرجح تشكيل تحالف أكبر يضم مختلف القوى السنية للحصول على منصب رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن مساعٍ سنية لتسلم منصب رئاسة الجمهورية من الكرد الساعين لتسلم منصب رئاسة البرلمان.

وكان الجبوري قياديًا في الحزب الإسلامي العراقي التابع فكريًا لجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينشق ويشكل حزبه الجديد.

وجرى العرف في العراق خلال الانتخابات الماضية أن يتسلم المكون الشيعي رئاسة الوزراء، والكردي رئاسة الجمهورية، فيما يكون منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني.

ويرى مراقبون للشأن السياسي أن الكرد لم يحققوا أي مكسب من خلال منصب رئيس الجمهورية للدورات السابقة، حيث تسلمه الرئيس الراحل جلال طالباني لدورتين متتاليتين، فيما تسلم المنصب الرئيس الحالي فؤاد معصوم عام 2014.

ويعتبر منصب رئيس الجمهورية من السلطات التنفيذية في البلاد لكن مختصين في الشأن العراقي يرون أن الرؤساء السابقين لم يستطيعوا بث الروح في هذا المنصب بسبب جمودهم وعدم الدفاع عن تلك الصلاحيات أمام السلطات الأخرى.