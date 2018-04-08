وسائل إعلام سورية: رهائن ومسلحون من المعارضة يغادرون دوما

أظهرت لقطات حية بثتها وسائل إعلام سورية وصول الدفعة الأولى من الرهائن الذين أطلق سراحهم من مدينة دوما السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى معبر تسيطر عليه القوات الحكومية اليوم الأحد، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق أوسع نطاقًا لإجلاء الآلاف من مسلحي المعارضة إلى شمال سوريا.0777477748

ويمنح الاتفاق الذي رعته روسيا وجرى التوصل إليه اليوم ممرًا آمنًا لمسلحي المعارضة من آخر معقل لهم قرب دمشق مقابل إطلاق سراح جماعة جيش الإسلام المعارضة سراح مئات الرهائن وأسرى الحرب.

وتوازيًا مع وصول الدفعة الأولى من الرهائن، غادرت حافلة تقل عشرات المسلحين وأسرهم المنطقة المحاصرة في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة بشمال سوريا في ترتيب من المتوقع أن يكتمل خلال بضعة أيام.