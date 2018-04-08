رئيس “الأعلى الليبي” الجديد يدعو لإنهاء المرحلة الانتقالية “بأسرع وقت”

دعا الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد في “أسرع وقت ممكن”، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل “ينقذ البلاد” على حد قوله.

وتعهد المشري بـ”السعي مع زملائه للخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة دستورية، تنتهي بإجراء الانتخابات في عموم البلاد”.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا بانوراما” عقب انتخابه: “إذا مددنا جميعا أيدينا إلى بعضنا البعض وسرنا في هذا الطريق، بعون الله سنحل مشاكلنا.. أيدينا ممدودة للجميع”.

وأشار إلى أن “المجلس بدأ التواصل السريع وإجراء زيارات عاجلة إلى كافة المدن الليبية والأطراف السياسية وغير السياسية والفعاليات الاجتماعية والعسكرية، في محاولة لتوحيد الصف والتواصل مع البرلمان بسرعة لمحاولة فك هذا الانسداد”.

وأعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأحد، انتخاب مكتب هيئة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والتي أسفرت عن فوز خالد المشري برئاسة المجلس خلفًا لعبدالرحمن السويحلي.