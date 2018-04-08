إصابة فتى فلسطيني دهسته مركبة عسكرية إسرائيلية “عمدًا” بالخليل

أصيب فتى فلسطيني، مساء الأحد، بجروح متوسطة وكسور، جراء تعرضه للدهس بشكل متعمد من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية، جنوب مدينة الخليل، في الضفة الغربية.

وقال راتب الجبور، منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان بالخليل، إن “سيارة عسكرية إسرائيلية من نوع جيب، طاردت الفتى ناصر عبدربه البالغ 17 عامًا، شرق بلدة يطا، جنوب المدينة، ودهسته”.

وأوضح الجبور، أن “الفتى كان يقود دراجة نارية، وصدمه الجيب الإسرائيلي بشكل متعمد”، مضيفًا أن “جنود الاحتلال تركوا الفتى ينزف على قارعة الطريق”.

ولفت إلى أنه جرى نقله إلى مشفى “يطا” الحكومي، واصفًا جراحه بالمتوسطة.

ويأتي هذا عشية تقرير للهيئة العالمية للأطفال، قالت فيه إن أكثر من ألفي طفل فلسطيني قتلوا على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت عام 2000.