وزير النفط العراقي ينفي إلغاء ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة

نفت مصادر مقرَّبة من وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن إلغاء ترشّحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق ما ذكر موقع “السومرية نيوز” المحلي.

وقال مصدر مقرَّب من الوزير، “إن جبار اللعيبي ينفي شائعات انسحابه من العملية الانتخابية، ويؤكد مضيه بمشروعه الوطني، كما يدعو الجميع للابتعاد عن الشائعات وكل ما يعكر صفو الأجواء الديمقراطية”.

وفي ذات السياق، أكد مصدر في ائتلاف النصر بمحافظة البصرة، “أن أوراق اللعيبي التي قدمها للمفوضية كانت تنقصها شهادته الدراسية، وتم تقديمها”.

وكانت أنباء أفادت اليوم، أن قوائم مفوضية الانتخابات خلت من اسم وزير النفط جبار اللعيبي مرشح ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي في البصرة.