9 دول تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن سوريا

قال دبلوماسيون، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن يجتمع مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الاثنين لبحث الهجوم الكيماوي الذي وقع في الآونة الأخيرة في سوريا بناءً على طلب الولايات المتحدة، وعدة أعضاء آخرين في المجلس.

وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر:”المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، وبولندا، وهولندا، والسويد، والكويت، وبيرو، وساحل العاج، دعت إلى عقد اجتماعٍ عاجلٍ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تقارير تتعلق بوقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا، ومن المتوقع عقد الاجتماع يوم الاثنين”.

وقال بيان مشترك للجمعية الطبية السورية الأمريكية، وأجهزة الدفاع المدني التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة إن 49 شخصًا لقوا حتفهم في الهجوم، الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة دوما.

في الوقت نفسه قال دبلوماسيون اليوم إن روسيا دعت أيضا لعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الاثنين بسبب “تهديدات دولية للسلم والأمن”.

ولم يتضح على الفور القضية التي تريد روسيا طرحها في اجتماع المجلس.