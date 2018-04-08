الداخلية التونسية تفكك خلية عائلية “تمول الإرهاب” على الحدود مع الجزائر

كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد، عن اعتقال 4 أفراد من عائلة واحدة، بتهم دعم وإسناد “العناصر الإرهابية” والمُسلحين الموالين لتنظيم داعش في جبال “القصرين” الحدودية مع الجزائر.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنّ عناصر الخلية العائلية تتراوح أعمارهم بين 17 و50 عامًا، وقد اعترفوا خلال التحقيق معهم بتزويد المتشددين المُتحصّنين في الجبال الحدودية بالمؤونة، والتستّر عليهم أثناء تنقلاتهم في المنطقة.

وأكد البيان أنّ عملية التفتيش الدقيق لشقة الموقوفين مكّنت من مصادرة مواد غذائية مُخزّنة، وبطاقات شحن للهواتف الخلوية، وملابس شبه عسكرية، وأدوية كانت موجهة لعناصر الجماعات المتشددة.

واحتجزت السلطات الأمنية أفراد العائلة، في الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، بتهمتَي “الانتماء إلى تنظيم إرهابيّ وتمويل الإرهاب”، مع توسيع التحقيقات الأمنية والقضائية لملاحقة شركاء مُفترضين للمعتقلين.

وقضت الدائرة الجنائية لمحكمة تونس الابتدائية، أمس السبت، بأحكام مشددة تراوحت بين الإعدام والسجن مدى الحياة، بحق عناصر خلية مُتشددين ينتمون لكتيبة “الفرقان” الموالية لتنظيم داعش، تمّ تفكيكها في شتاء 2015 وهي من أخطر الخلايا المتطرفة.