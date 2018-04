ترامب يهدد الأسد ويصفه بـ”الحيوان”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيدفع “ثمنا باهظا” لشنه هجوما دمويا بأسلحة كيماوية على مدنيين، وألقى باللوم على إيران والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دعم “الأسد الحيوان”.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: “كثيرون ماتوا من بينهم نساء وأطفال في هجوم كيماوي طائش في سوريا، المنطقة التي شهدت تلك الفظاعة محاصرة ويطوقها الجيش السوري بما يجعل الوصول إليها من العالم الخارجي غير ممكن بالكامل”.

وأضاف: “الرئيس بوتين.. روسيا وإيران.. مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان.. ثمن باهظ سيدفع”.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٨ أبريل، ٢٠١٨