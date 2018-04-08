فيديو يوثق جريمة جديدة لإسرائيل بحق امرأة فلسطينية يثير غضبًا واسعًا

أثار فيديو وثق لحظة إصابة امرأة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة، غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه دليلاً جديدًا على “جرائم إسرائيل النازية”.

والتقط الفيديو خلال مسيرات العودة الكبرى في القطاع، الجمعة الماضية، والتي عرفت باسم “جمعة الكوشوك”.

وطالب ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي “بتقديم هذا الفيديو إلى محكمة الجنايات الدولية لتوثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بشكل يومي بحق المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة”.

وفي الفيديو، تظهر المرأة وهي تقترب من السياج الفاصل ملوّحة بعلم فلسطين، قبل أن يباغتها قناص بجيش الاحتلال بطلقة أسقطتها أرضًا ثم هرع العشرات من المتظاهرين في المكان لإسعافها.

من جهته، وصف عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، المشهد بـ “إرهاب العلم”، وقال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك معقبًا على ما حدث: “تذكروا هذه الصورة جيدًا، فهي ملخص القصة والرواية. علم فلسطيني في يد سيدة فلسطينية يزعزع أمن دولة المفاعل النووي. قناص الاحتلال الجبان يحدد الهدف ثم يصطاد الهدف. إسرائيل ٢٠١٨.. غزة ٢٠١٨”.

“ارهاب العلم”: تذكروا هذه الصورة جيدا فهي ملخص القصة والرواية. علم فلسطيني في يد سيدة فلسطينية يزعزع امن دولة المفاعل النووي . قناص الاحتلال يحدد الهدف ثم يصطاد الهدف. اسرائيل ٢٠١٨.. غزة ٢٠١٨ pic.twitter.com/TxC0XVZDvl — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) April 8, 2018

فيما كتب المختص في الشأن الإسرائيلي، عدنان أبو عامر، عبر صفحته الخاصة على “تويتر”: “رغم أن مسيرات العودة الكبرى سلمية، لكنها تستنزف الاحتلال..إصرارنا على أن تبقى بهذا الطابع السلمي، بكل أشكال السلمية، لا يعني أن نطمئن المحتل، ونجعله مرتاحًا من مسيراتنا، دعوه مستنزفًا قلقًا يفكر بما قد يقدم عليه مجانين غزة العقلاء”.

وكان عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، على رأسهم الطيبي وحنين الزعبي، طالبوا بالتحقيق في المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل المشاركين في فعاليات مسيرات العودة.