العمال الكردستاني يعلن مقتل 12 جنديًا تركيًا شمال العراق

أعلن حزب العمال الكردستاني مساء السبت، مقتل 12 جنديا تركيا في عمليتين عسكريتين شمال العراق.

وقال الحزب، إن عناصره المسلحة نفذت “عملية نوعية” في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل العراقية أسفرت عن مقتل 10 جنود أرتاك.

وأضاف أن عملية “نوعية” أخرى في منطقة لولان التابعة لناحية سيدكان أسفرت هي الأخرى عن مقتل جنديين تركيين.

تأتي هذه التطورات بعد انباء عن توغلقوات تركية نحو 20 كيلومترا داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

وفي وقت سابق أكدت مصادر عسكرية نقل المروحيات التركية مئات الجنود صوب قمم الجبال الحاذية لناحية سيدكان شمال أربيل لإقامة ثكنات عسكرية، في وقت واصلت فيه المدفعية التركية قصف قرى كردية محاذية للحدود.