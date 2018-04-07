مقتل رجلي أمن وإصابة 9 مدنيين بينهم مرشحة للانتخابات غربي العراق

قتل عنصرا أمن، وأصيب 9 مدنيين بينهم مرشحة للانتخابات البرلمانية المقررة مايو/أيار المقبل بعد منتصف ليل السبت الأحد، بهجوم انتحاري استهدف مقر حزب “الحل” بمحافظة الأنبار، غربي العراق.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها النقيب أحمد الدليمي، الضابط في شرطة الأنبار.

وقال الدليمي إن “انتحاريًا يرتدي حزاما ناسفا، فجر نفسه داخل تجمع في مقر حزب الحل بمدينة هيت (70كم غرب الرمادي)”.

وبيّن أن “التجمع أقيم لصالح مرشحة للانتخابات عن الحزب نفسه مع رابطة شباب حزب الحل”.

وأضاف الدليمي، أن “التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل عنصري أمن من الشرطة، وإصابة 9 مدنيين وهم 8 شباب والمرشحة عن حزب الحل للانتخابات زينب عبد الحميد”.

يذكر أن هذا أول هجوم انتحاري يستهدف مقر لحزب سياسي عراقي مع قرب الانتخابات البرلمانية البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل.

وحزب الحل هو أحد الأحزاب المنافسة في الانتخابات بمحافظة الانبار ذات الغالبية السنية غربي البلاد.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 21.51 (تغ).