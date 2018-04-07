مجزرة كيماوية في دوما.. عشرات المدنيين قضوا اختناقًا في الأقبية

أكدت مصادر طبية مساء السبت، مقتل أكثر من مئة شخص في هجوم بغاز الكلور شنه النظام السوري على مدينة دوما آخر جيب خاضع للمعارضة في الغوطة الشرقية.

وقالت المصادر إن أغلب الضحايا من الأطفال والنساء، قضوا نتيجة اختناقهم بالغازات إثر القصف العنيف، إضافة إلى إصابة أكثر من 1000 شخص.

وأضافت أن عائلات بأكملها لقت حتفها في الأقبية والمخابئ التي لم تحمهم من القصف الكيميائي.

وفي وقت سابق السبت قالت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني) إن 40 مدنيًا على الأقل قتلوا، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة “دوما“، قبل العثور على عشرات الجثث مساء تحت الأنقاض.

وقالت المنظمة المعارضة للنظام السوري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات النظام وداعميه استهدفت دوما بأسلحة كيميائية.