على خلفية “مسيرات العودة”.. تهديدات إسرائيلية بضرب أهداف لحماس

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن مسؤولون إسرائيليون، هددوا اليوم السبت، باسستهداف مقرات تابعة لحركة حماس إذا حاول المتظاهرون الفلسطينيون تدمير السياج الفاصل مع قطاع غزة في مسيرات العودة المقبلة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن “مسؤولين في وزارة الحرب الإسرائيلية أدعوا تلقيهم معلومات استخباراتية بأن حماس ستحاول تخريب المعدات التي تبني حاجزًا مضادًا للأنفاق، أو خطف جندي إذا أتيحت الفرصة خلال المظاهرات”.

ووفق الصحيفة العبرية فإن “المسؤولين الإسرائيليين أبدوا قلقهم من احتمال نشوب حرب استنزاف على طول الحدود مع قطاع غزة وسط محاولات لاختراق السياج وإلحاق أضرار بالمعدات المخصصة لبناء الجدار العازل، إضافة إلى محاولات تدمير الجدار تحت غطاء المظاهرات”.

وأشارت “هآرتس” إلى أن “جيش الاحتلال سيحاول التقليل من عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين تجنبًا لأي ضغوطات دولية ومنعًا لإحراج إسرائيل، وأيضا تحسبًا لإمكانية حدوث تدهور نحو مواجهة عسكرية شاملة وواسعة في القطاع، والتي لا ترغب بها حماس الآن”، حسب وجهة نظر الاستخبارات الإسرائيلية.

وقالت إن “الجيش الإسرائيلي تذرع باستخدام النيران الحية في وجه المشاركين بالمسيرات بسبب مخاوف من حدوث اختراقات للسياج”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أنّ حصيلة المواجهات على حدود قطاع غزة وصلت إلى 29 شهيدًا خلال ثمانية أيام من مسيرة العودة الكبرى السلمية، لكنها لا تشمل شهيدين محتجزين لدى قوات الاحتلال.

وأوضح القدرة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنّ 2850 إصابة خلّفتها استهدافات قوات الاحتلال المباشرة للمتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية الفاصلة لقطاع غزة.