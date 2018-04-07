للمرة الأولى منذ استفتاء الانفصال.. العبادي يهاتف مسعود بارزاني

تلقى رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعزيه فيه بوفاة ابن أخيه دلوفان بارزاني، الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة كردستان 24 التابعة لنجل بارزاني أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من العبادي، في أول مناسبة يتحدث فيها الرجلان بعد إجراء استفتاء الانفصال في أيلول العام الماضي.

وأدى الاستفتاء إلى تدهور العلاقات بين الجانبين، حيث فرضت بغداد على إثره حزمة من العقوبات تجاه كردستان، تمثلت باجتياح كركوك وفرض حظر جوي على الرحلات الدولية في مطارات الإقليم.

ولم ينشر مكتب العبادي أو مكتب بارزاني أي بيان بشأن هذا الاتصال، ولم تذكر مصادر رسمية أية ملعومات بشأنه، وفيما إذا كانا تطرقا إلى موضوعات سياسية.

وسبق أن عزى العبادي رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بعد ساعات قليلة من وفاة شقيقه التوأم في أربيل، وحضر كثير من المسؤولين العراقيين الجنازة.