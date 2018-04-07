مقتدى الصدر يختبر برامج مرشحي الكتل السياسية للبرلمان العراقي

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر اليوم السبت، تشكيل لجنة خاصة لتسلم البرامج السياسية والخطط الخدمية، واختبارها لإشعار الناخبين العراقيين بالأصلح والأكفأ منها.

وقال الصدر، في بيان صدر عنه، إن “اللجنة ستعمل على فرز البرامج السياسية والخطط الخدمية لجميع الكتل، لمعرفة الأصلح من المرشحين وانتخابه على أساس ذلك”.

وأفاد الصدر بأن “الهدف من اللجنة هو توعية الشعب العراقي بممثليه في البرلمان”، مشيرًا إلى أن “الكتل السياسية مخيّرة بتسليم برامجها من عدمه”.

وتتشكل لجنة الصدر من الشيخ علي سميسم عميد كلية الفقه في جامعة الكوفة، والسيد جعفر الموسوي القيادي في التيار الصدري، وأحمد عبد الحسين الناشط المدني، وحسن الكعبي منسق التظاهرات في التيار الصدري.

ويدعم مقتدى الصدر تحالف “سائرون” الذي يتكون من شراكة بين التيار الصدري وأحزاب شيوعية علمانية، في تحالف هو الأول من نوعه في العراق.