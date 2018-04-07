مسلحون يختطفون عميد بلدية العزيزية غرب ليبيا

أُعلن، اليوم السبت، في ليبيا أن مجموعة مسلحة اختطفت عميد بلدية العزيزية، جمال صالح الطيف، غرب البلاد.

وأفادت صحيفة الوسط الليبية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر محلية، أن جماعة مسلحة اختطفت عميد البلدية من أمام منزله، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وذكرت الصحيفة، أن مجموعة مسلحة مكونة من 4 عناصر قامت باختطاف الطيف واقتادوه إلى مكان مجهول.

ويأتي اختطاف عميد بلدية العزيزية، بعد أيام قليلة من اختطاف عميد بلدية طرابلس من قبل مجموعة مسلحة في عملية مماثلة أربكت المسؤولين الأمنيين في العاصمة.

ووصف مراقبون ظاهرة الاختطاف تلك بالمؤشر الخطير الذي يهدف إلى إجهاض الحل السياسي في ليبيا، لاسيما بعد أن بدأ عمداء المجالس البلدية من جميع المدن بعقد ملتقيات خاصة بهم في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي والصغط على الأطراف السياسية لتعديل بنود اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ودعا المراقبون في حديث لـ”إرم نيوز” السلطات الليبية إلى التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدين أن اختطاف عمداء البلديات الليبية، يهدد وجود الدولة الليبية و يئد أي أفق للحل السياسي بالبلاد.