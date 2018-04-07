أثناء تغطيته الميدانية.. إسرائيل تقتل صحفيا في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم السبت، استشهاد الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى، متأثراً بجراح أصيب بها أمس الجمعة، أثناء تغطيته للأحداث والتظاهرات في خانيونس على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة :”أن الصحفي مرتجى استشهد بعد إصابة حرجة في البطن، أثناء ممارسته عمله الإعلامي”.

وأفاد شهود عيان لـ”إرم نيوز” أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص على الصحفي ياسر مرتجى وأصيب في بطنه ، أثناء التغطية الإعلامية الميدانية للتظاهرات شرق مدينة خانيونس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن الصحفي مرتجى كان يرتدي درعًا واقيًا كُتب عليه “Press” حينما استهدفه الجيش الإسرائيلي، ما يعني استهداف الصحفيين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن “مرتجى هو أحد المصورين المميزين في قطاع غزة، وشارك في تصوير عشرات الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن غزة، وكان مثالا للصحفي المثابر”.