بعد |”جمعة الكوشوك”.. إسرائيل تمنع دخول الإطارات المطاطية لغزة

قررت السلطات الإسرائيلية منع إدخال الإطارات المطاطية الخاصة بالسيارات إلى قطاع غزة، عقب الأحداث التي حصلت أمس الجمعة واستخدام المتظاهرين الفلسطينيين الإطارات المطاطية “الكوشوك” في تظاهراتهم على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتّوح في لقاء صحفي:” الجانب الإسرائيلي أبلغنا بتوقف إدخال إطارات السيارات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري” .

وأضاف فتّوح :” أنه تم إلغاء تنسيق لإدخال عدد من شاحنات إطارات السيارات وكان من المقرر دخولها للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم الأحد القادم”.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك :”حركة حماس تستغل الإطارات المطاطية لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال إشعالها والإضرار بالبيئة”.

يشار إلى أن المتظاهرين الفلسطينيين أشعلوا آلاف الإطارات المطاطية” الكوشوك”، على حدود قطاع غزة الشرقية، بهدف إرباك الجنود الإسرائيليين وتشتيت القناصة وحجب الرؤية أمامهم، لمنعهم من استهداف المتظاهرين.