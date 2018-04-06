“جمعة الكوشوك”.. 3 شهداء و 252 مصابًا فلسطينيًا برصاص إسرائيلي (صور وفيديو)

قالت مصادر طبية فلسطينية، إن 3 شهداء سقطوا وأصيب 252 محتجًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل، اليوم الجمعة، مما يرفع عدد قتلى الاضطرابات المستمرة منذ أسبوع إلى 23 قتيلًا.

وبدأ الجيش الإسرائيلي باستخدام خراطيم المياه العادمة والإطفاء، بعد اشتعال مئات الإطارات المطاطية على حدود قطاع غزة، بهدف تفريق الشبان المتظاهرين في جمعة” الكوشوك” ضمن مسيرة العودة الكبرى.

وأفاد راديو إسرائيل ظهر اليوم أن “4 آلاف فلسطيني على طول الحدود يشعلون الإطارات ومن المتوقع أن يزداد العدد”.

آمال معلقة على الرياح

وكان اتجاه الريح قد شكل مصدر قلق للفلسطينيين المتظاهرين في مسيرة العودة الكبرى على السياج الحدودي بين قطاع غزة و”إسرائيل”، وذلك تحسبًا لاتجاهها غرب السياج تجاه قطاع غزة، فيما تمنى الفلسطينيون أن تتجه شرقًا صوب الجنود الإسرائيليين المتواجدين على طول الحدود.

وذكرت القناة العبرية 14 :”أن دخان الإطارات بدأ يصل لأجواء مستوطنات غلاف غزة “مع العلم أن بعض الإطارات فقط تم حرقها عند السياج، وأن هناك مظاهرات محدودة في الضفة الغربية، والمتظاهرون يحرقون إطارات السيارات في البيرة ورام الله”.

فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: ” أن سحابة ضخمة من الدخان تحجب رؤية قوات الجيش عن المتظاهرين، وبدأ مئات من الفلسطينيين بإشعال الإطارات وسط قطاع غزة والرياح تدفع الدخان الكثيف إلى “إسرائيل”.

وفي ذات السياق، قال أحد المتظاهرين متسائلًا :”كم سيبتعد الدخان عن الجيش، أقصى حد حتى مسافة 30م وسيكون بشكل مجوف، أي أنه لن يمنع الدخان من الوصول إلا بمقدار نسبي عن جنوده فقط ، أما السحب فستغطي سماء أرضنا المحتلة، أتوقع أن يستعملوا طائرات الإطفاء العملاقة لإخماد النار”.

ويخرج آلاف الفلسطينيين، اليوم، في جمعة أسموها” بجمعة الكوشوك “؛ بهدف كسر الحصار الإسرائيلي والتأكيد على الحق الفلسطيني بالعودة إلى الأراضي المحتلة عام 1948.

وعلى صعيد متصل، طالب الجيش الإسرائيلي الصحفيين المتواجدين لتغطية أحداث “جمعة الكوشوك” بالانسحاب الفوري من مكان الحدث.

وأفاد شهود عيان لـ “إرم نيوز”، بأن “الجنود الإسرائيليين طالبوا الصحفيين عبر مكبرات الصوت بإخلاء أماكنهم والرجوع إلى الخلف، ما قد يكون مقدمة لارتكاب مجزرة بحق المتظاهرين الفلسطينيين”.

وأضاف الشهود أن “الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقطع وسائل الاتصال على حدود شرق قطاع غزة والتشويش على الصحفيين وقطع الاتصال عنهم حتى لا يتمكنوا من نقل الأحداث”.

وفي ذات السياق، ذكرت القناة العبرية العاشرة ” أن الجيش الإسرائيلي بدأ يفقد السيطرة على المتظاهرين؛ بسبب صعوبة الأوضاع على حدود غزة وكثافة دخان الإطارات” .

وأضافت القناة، أن” الجيش الإسرائيلي بدأ باستخدام الخراطيم والمراوح الهوائية بهدف صد الدخان الأسود الناتج عن إشعال الإطارات المطاطية”.

فيما ذكر موقع روتر العبري، ” أن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان نتيف هعسترا والمستوطنات ومحيط المناطق القريبة من حدود غزة بدخول الملاجئ”.