عقيلة صالح يتّهم “أصحاب المصالح” بتعطيل الوفاق في ليبيا

اتّهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، من وصفهم بـ”أصحاب المصالح في الداخل والخارج”، بالتدخل “غير المبرر” في الشأن الليبي، مؤكّدًا أن هذه الأطراف تقف وراء تعطيل التوصّل إلى “وفاق حقيقي” في ليبيا.

وقال عقيلة صالح، في كلمته، خلال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، إنّ أصحاب المصالح في الداخل والخارج “يرون مصالحهم في استمرار الأزمة الليبية”، داعيًا “الدول التي تتدخل في الشأن الليبي إلى ترك الليبيين للاختيار بإرادة حرة”.

وأكد عقيلة صالح، “أن الظروف والتحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة تضعها على المحك”، مشددًا على “أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه المخاطر وفي مقدمتها قضية الإرهاب التي تعاني منها بعض الدولة العربية ومنها ليبيا”.