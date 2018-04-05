الفلسطينيون يستعدون لـ”جمعة الكوشوك”… وإسرائيل ترفع حالة التأهب

رفعت إسرائيل للمرة الأولى منُذ بدء التظاهرات على حدود قطاع غزة، من حالة التأهب، حيثُ وضعت طواقم ودوائر الإطفاء في حالة الاستعداد، في حين سيتم يوم غد الجمعة نشر المئات من رجال الإطفاء على حدود قطاع غزة، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة التأهب جاءت استعدادًا لمواجهة حرق الإطارات، الذي يتخلل مسيرات العودة كل جمعة، حيثُ إن رجال الإطفاء سيبقون على اتصال وتعليمات من الجيش، وذلك خوفًا من امتداد النيران إلى داخل “المناطق الإسرائيلية”.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إشعال إطارات السيارات سيؤدي إلى إحداث أضرار بيئية في المنطقة بسبب حرق الآلاف من الإطارات كنوع من تعتيم الرؤية للجنود الإسرائيليين.

وقال الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال رونين مانليس، اليوم الخميس، “إن حماس تستخدم الاحتجاجات كستار لشن هجمات ضد إسرائيل وإشعال فتيل أزمة بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستستهدف “المنظمات الإرهابية” في غزة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

بدوره بعث منسق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية يوآف مردخاي رسالة مناشدة عاجلة إلى رئيس منظمة الصحة العالمية طالبها فيها بالتدخل الفوري لوقف مخططات متظاهري مسيرة العودة لحرق 10 آلاف إطار مطاطي بالقرب من السياج الفاصل يوم غد الجمعة.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن مردخاي قوله إن “هذا حدث بيئي خطير سيضر بصحة السكان ويتسبب في تلوث لم يسبق له مثيل وناشد التدخل لوقف هذا الأمر”.

وتوقعت مصادر إسرائيلية، حدوث تلوث كبير في منطقة “غلاف غزة” يوم الجمعة المقبل، داعيةً المستوطنين هناك لإغلاق الأبواب والنوافذ وعدم الجلوس بعكس اتجاه الريح.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلًا فلسطينيًا لافتًا مع هاشتاغ “#جمعة_الكوشوك”، والذي سرعان ما أصبح واقعًا يتمثل بجمع الآلاف من عجلات الكوشوك تحضيرًا لإشعالها في الجمعة الثانية لمسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.