الخارجية اليمنية: الحوثيون بإيعاز من إيران يواصلون تهديد الملاحة الدولية

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الخميس، استهداف جماعة الحوثي ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء “الحديدة”، الثلاثاء، وحذّرت من أن الجماعة ومن خلفها إيران باتوا يشكلون “تهديدًا حقيقيًا للملاحة الدولية”.

وقالت الوزارة، في بيان: إن “الميليشيات ومن خلفها إيران، وبما لا يدع مجالًا للشك، باتت خطرًا على الأمن والسلم الدوليين، وتهديدًا حقيقيًا للملاحة الدولية في جغرافية تشرف على أحد أهم ممرات التجارة العالمية”، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” التابعة للشرعية.

وأشارت إلى أن “الهجوم ليس أول تهديد مباشر تنفذه الميليشيا الانقلابية للملاحة الدولية قبالة سواحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب”.

وأوضحت أن الهجوم “سبقته هجمات استهدفت سفنًا أخرى، وممارسات من قبيل زرع الألغام البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، وما يشكله ذلك من خطورة في حال انتقالها إلى المياه الدولية”.

واعتبرت الخارجية اليمنية أن “هذه الممارسات تستدعي من المجتمع الدولي إدراك مدى خطورة استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على موانئ وسواحل يمنية، وما يترتب على ذلك من تداعيات تطال الملاحة والتجارة الدولية”.

وطالبت “المجتمع الدولي باتخاذ موقف مسؤول، وإدانة هذه الممارسات؛ حماية لحرية الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية”.

ودعت إلى دعم جهود القوات الحكومية “لاستعادة سيطرة الدولة على كافة الموانئ والسواحل اليمنية”.

وأبدت الأمم المتحدة في وقت سابق قلقها إزاء العمليات العسكرية قبالة ميناء “الحديدة”، غربي اليمن، باعتباره منفذًا لدخول أكثر من 70% من احتياجات الشعب اليمني، الذي بات على شفا المجاعة.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الثلاثاء: إن هجومًا “حوثيًا إيرانيًا” استهدف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، دون أن يوضح طبيعة الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن المالكي أن ناقلة النفط تعرضت “لأضرار طفيفة وواصلت خطها الملاحي”.