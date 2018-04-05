2074 قائمة تخوض غمار الانتخابات البلدية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أنّ العدد النهائي للقوائم المقبولة لخوض الانتخابات البلدية المرتقبة في 6 أيار/مايو، بلغ 2074، إثر انتهاء فترة الطعون واستكمال البتّ في النزاعات من قبل المحكمة الإدارية.

وأوضح رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في العاصمة تونس أنّ “عدد القوائم المقبولة السابق كان 2068، وتمت إضافة 6 قوائم جديدة بعد صدور قرارات من المحكمة الإدارية بقانونية ترشحها”.

من جانبه، بيّن أنور بن حسن، عضو الهيئة، أن القوائم المترشحة تنقسم بين 1055 قائمة حزبية، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة ائتلافية.

كما اعتبر بن حسن أن الإحصاءات تفيد بمشاركة مهمة جدًا لفئة الشباب، حيث بلغت نسبة المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا 52% من مجموع أعضاء القوائم المترشحة.

وأشار عضو الهيئة إلى أن العدد الإجمالي للمترشحين في الانتخابات البلدية المقبلة بلغ أكثر من 45 ألف شخص، إضافة إلى حوالي 8300 شخص مسجّل في القوائم التكميلية.

ويشترط القانون الانتخابي في تونس على كل قائمة مترشحة في الانتخابات البلدية أو التشريعية تقديم قوائم تكميلية لسد الشغور في حالات الانسحاب أو وجود موانع قانونية لترشح أحد أعضاء القائمة.

وأوضح بن حسن أن الهيئة ستنطلق بداية من يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري لمراقبة الحملات الانتخابية للقوائم المترشحة إلى غاية نهاية فترة الحملة يوم 4 مايو/ أيار المقبل.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البلدية في تونس في 6 مايو/ أيار المقبل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية.

ووفق أحدث إحصاءات لجنة الانتخابات التونسية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية 5 ملايين و369 ألفًا، دون احتساب الجالية بالخارج التي لا تشملها الانتخابات البلدية.