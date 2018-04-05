شهيدان بغزة وتحذير من استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولية ضد المدنيين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، استشهاد مواطنيْن اثنيْن، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة، أحدهم متأثرًا بجراح أصيب بها.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في تصريح صحفي: “إنه تم التعرف على هوية الشهيد الذي سقط اليوم، وهو مجاهد نبيل مروان الخضري 23 عامًا”.

وأكد القدرة استشهاد المواطن شادي حمدان الكاشف 34 عامًا، من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بعيار ناري في الرأس، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف القدرة: “أن ثلاثة صيادين أصيبوا بجراح وصفت بالمتوسطة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بحر مدينة غزة، فيما أصيب اثنان آخران خلال المشاركة في مسيرات العودة شرق مدينة غزة، بالقرب من موقع ملكة”.

وتتواصل التظاهرات الفلسطينية على حدود قطاع غزة و”إسرائيل”، بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وانطلاق مسيرة العودة الكبرى في ذكرى يوم الأرض، الجمعة الماضية، والتي يطالب الفلسطينيون من خلالها بحقوقهم ورفع الحصار.

أسلحة محرمة

في ذات الإطار، أكدت هيئة فلسطينية حقوقية، إن قوات الجيش الإسرائيلي تستخدم أسلحة محرّمة دولياً مثل “الرصاص المتفجّر”، ضد التجمعات السلمية للمتظاهرين، قرب حدود قطاع غزة.

وقال عصام يونس، “المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”‎، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أمام مقر الهيئة بغزة: “تشير المعلومات إلى استخدام قوات الاحتلال أسلحة محرمة دولياً كالرصاص المتفجّر بهدف إحداث أكبر قدر من الإعاقات لدى المتظاهرين المشاركين بمسيرات العودة”.

وأكد يونس أن قوات الجيش الإسرائيلي “تعمّدت قتل المواطنين من خلال استهدافهم بشكل مباشر، حيث يتضح ذلك من خلال الإصابات في الجزء العلوي من الجسد، وتحديداً الرأس والرقبة والصدر”.

وحذّر يونس من مواصلة “الجيش الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين قرب حدود غزة”.

وتابع: “كإجراء وقائي، تطلق الهيئة تحذيرًا أن على قوات الاحتلال الإسرائيلي، احترام معايير استخدام القوة بحق المشاركين في المسيرات السلمية، وتمكين المواطنين من حقّهم في التجمّع السلمي”.

ودعا يونس “مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ومنع الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين”.