قافلة جديدة من “مهجّري” الغوطة الشرقية تصل “الباب” السورية (صور)

وصلت إلى مدينة الباب بريف محافظة حلب، شمال سوريا، اليوم الخميس، القافلة الـ16 من “مهجري” الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل النظام وداعميه.

وتتكون القافلة التي وصلت إلى الباب، من 13 حافلة، وتضم مدنيين من مدينة دوما بالغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق.

وتضم القافلة 633 شخصًا، بينهم 233 طفلًا و180 امرأة، وسيتم توزيعهم على مراكز إيواء مؤقتة ببلدة قباسين التابعة لمدينة الباب.

ومع وصول القافلة رقم 16 إلى الباب، تجاوز عدد “المهجرين قسرًا” من الغوطة الشرقية، 50 ألف شخص.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع، في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في الـ26 من الشهر نفسه، “هدنة إنسانية” في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يوميًا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق “خفض التوتر”، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.