العاهل المغربي لغوتيريس: نرفض تحركات البوليساريو والجزائر تتحمل المسؤولية

عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن رفضه القاطع لتحركات جبهة “البوليساريو” في المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المتنازع عليها، والتي وصفها بـ”الخطيرة والمستفزة”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين محمد السادس، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب تصريح لناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، عقب تسليم رسالة خطية من العاهل المغربي لغوتيريش.

وقال ملك المغرب خلال الاتصال إن “هذه التحركات تشكل تهديدًا لوقف إطلاق النار، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتقوض بشكل جدي العملية السياسية”.

وقال بوريطة، إن العاهل المغربي “أشار في مباحثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه في هذا النزاع الإقليمي الذي امتد لأكثر من 40 عامًا، تتحمل الجزائر مسؤولية صارخة، لأنها تمول وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبوليساريو”.

وكان غوتيريس أوصى في تقريره الأخير حول الصحراء المرفوع إلى مجلس الأمن، والذي نشر الأربعاء، بتمديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء “المينورسو”، لمدة 12 شهرًا، إلى غاية الـ30 من نيسان/ أبريل 2019.

ودعا الجزائر إلى “تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية”.

وعادت قضية الصحراء الغربية إلى واجهة الأحداث السياسية في المغرب خلال هذه الأيام، وذلك بعد أن قامت عناصر تابعة لجبهة “البوليساريو” التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، السبت الماضي، بنصب خيام في الشريط العازل، وحشد بعض عناصرها في المنطقة الحدودية.

وتوعدت الحكومة المغربية جبهة “البوليساريو” برد ميداني قوي، على ما وصفته بـ”الاستفزازات” التي تمارسها الجبهة في الشريط العازل.