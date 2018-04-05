الجامعة العربية تطالب “الجنائية الدولية” بالتحقيق في مواجهات غزة

المصدر: أ ف ب

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الأربعاء، أن الجامعة ترغب بأن تتولى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ملابسات استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة نحو 1500 بجروح خلال مواجهات دارت الأسبوع الماضي قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أبو الغيط خلال زيارة رسمية الى البرتغال إن “الجامعة العربية ترغب بتدخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في مقتل فلسطينيين على هامش تظاهرات الاسبوع الماضي”.

واضاف انه يدعم أيضا النداء الذي وجهه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش لاجراء “تحقيق مستقل وشفاف” في المواجهات التي دارت بين المتظاهرين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي في أسوأ يوم من اعمال العنف في قطاع غزة منذ حرب صيف العام 2014.

والجمعة توافد عشرات آلاف الفلسطينيين الى المنطقة الحدودية بين قطاع غزة واسرائيل في إطار حركة احتجاج اطلق عليها اسم “مسيرة العودة” وانطلقت بالتزامن مع ذكرى “يوم الارض” ومن المقرر ان تختتم بعد ستة اسابيع في 15 ايار/ مايو في ذكرى النكبة، وذلك للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.

واسفرت المواجهات عن استشهاد 18 فلسطينيا واصابة اكثر من 1500 آخرين بجروح بينهم اكثر من 800 بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وطرحت منظمات حقوقية أسئلة حول استخدام الجيش الإسرائيلي الجمعة الرصاص الحي، فيما اتهم الفلسطينيون الجنود الاسرائيليين باطلاق النار على متظاهرين مدنيين لا يشكلون خطرا داهما.