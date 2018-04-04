تدمير 300 طن من الألغام في ليبيا

أعلن مسؤول ليبي، أمس الأربعاء، أن ليبيا دمرت 300 طن من الألغام التي خلفتها الأزمة التي بدأت قبل أكثر من 7 سنوات، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة هناك، إن 70% من أراضي البلاد تعاني من مخلفات الحروب.

وأكد مدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب محمد الترجمان بمناسبة إحياء ليبيا “لليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام”، أن “هذه المناسبة رسالة للمجتمع الدولي بأن بلاده ملتزمة بحماية مدنييها من الخطر”.

وقال إن “الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد خلال عامي 2016-2017 تمثلت في تدمير 300 طن من مخزونات المتفجرات من مخلفات الحرب”.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بثت بهذه المناسبة أيضًا فيديو في مدن طرابلس وبنغازي وسرت للتحذير من خطر الألغام، حيث أشارت إلى أن “الصراعات المسلحة قد تنتهي لكن تبقى آثارها”.

من جهتها قالت نائب المبعوث الدولي إلى ليبيا، ماريا ريبيرو، إن “وجود الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة المرتجلة والذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب القابلة للانفجار يشكل تهديدًا مستمرًا للسكان وللعودة الآمنة للنازحين ويقيّد وصول العاملين في المجال الإنساني”.

وأضافت: “سلامة وكرامة الليبيين هي سبب تواجدنا هنا اليوم”.