14 إصابة في حريق بمبنى السفارة التونسية في ستوكهولم

أصيب 14 شخصًا على الأقل بجروح جراء حريق هائل شبّ، اليوم الأربعاء، بمبنى سفارة تونس بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ولم تُعرف أسباب اندلاع الحريق بعد، وسط تكتّمٍ كبير من قبل مسؤولي السفارة التونسية.

وقالت وسائل الإعلام السويدية: إنّ الحريق اندلع في مبنى بستوكهولم يضم أربع سفارات أجنبية، من بينها سفارة تونس، في حين تدخلت قوات الدفاع المدني السويدية لإطفاء الحريق، وسط حالة من الهلع.

ووصلت قوات الشرطة السويدية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث فرضت طوقًا أمنيًا كبيرًا حول المنطقة، فيما انتشر الدخان المندلع من الحريق فوق أجزاء كبيرة من المبنى.

وذكرت وسائل الإعلام أنّ الشرطة السويدية تبحث عن رجل في الخمسينيات من عمره، يُشتبه في علاقته باندلاع الحريق في المبنى، الذي يضم سفارات البرتغال وتونس والأرجنتين وبلجيكا.