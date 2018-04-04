بالصور.. بوادر أولى التحركات الميدانية لقوات العميد طارق صالح

تجمعت قوات عسكرية، أمس الثلاثاء، في ميادين عدة باليمن يُعتقد أنها تابعة للعميد طارق صالح، في مناورة واستعراض للجنود والعتاد يحمل رسالة قوية للحوثيين، وفق مصادر يمنية.

ونشر مقرب من نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، العميد طارق محمد عبدالله صالح، صورًا لعدد من الجنود التابعين لصالح، قال إنهم يستعدون لتنفيذ مناورة عسكرية خلال الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة “صوت اليمن” المحلية: إن وليد الخيل، مقرب من صالح وضابط مخابرات، نشر اليوم الأربعاء على صفحته الشخصية على “فيسبوك” صورًا لعدد من القوات والآليات العسكرية، زعم أنها قوات طارق صالح.

ونقلت الصحيفة عن الخيل قوله: إن “هذه القوات ستنفذ مناورات عسكرية خلال الساعات القليلة القادمة، من ثم التوجه إلى جبهات القتال” ضد ميليشيات الحوثي.

ويتوقع مراقبون أن تبدأ خطوات قوات العميد طارق صالح الثأرية من الحوثيين انطلاقًا من جبهة الساحل وتحديدًا من محافظة الحديدة.

واستقبل كثير من المتابعين النبأ بالفرح، حيث تسابقوا إلى التعويل على خبرة العميد صالح في التعامل مع الحوثيين، وهو الذي تحالف معهم سابقًا وخبرهم خلال الفترة الماضية.

خطورة طارق صالح بالنسبة للحوثيين أنه يعرف كافة تشكيلاتهم وادواتهم وتفكيرهم واسمائهم واماكن تواجدهم وقواتهم وعتادهم وحتى طريقة تهريبه اليهم ، نشد على يديه ونقول له احذر احذر من ادعياء النسب الهاشمي ولا تقربهم إليك ولو حلفوا يمينًا حتى نستعيد صنعاء وبعدها لكل حادث حديث — ???????? سام الغباري (@SAlghobari) April 4, 2018

وكان العميد طارق صالح ظهر في فبراير/شباط الماضي للمرة الأولى بالزي العسكري في منطقة المخا، غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر، حيث التقى محافظ الحديدة الحسن طاهر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تحدثت تقارير يمنية عن وجود العميد طارق صالح في مدينة عدن، جنوبي اليمن، لتجميع قوات موالية له، وذلك عقب تمكنه من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بعد أحداث ديسمبر/كانون الأول، التي قُتل فيها الرئيس السابق علي عبدالله صالح.