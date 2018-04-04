تعديل حكومي يطيح بأربعة وزراء في الجزائر

أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، تعديلًا حكوميًا أقال بموجبه 4 وزراء.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنّ بوتفليقة “استشار رئيس الوزراء حين أجرى التعيينات الجديدة”.

وعيّن بوتفليقة محمد حطاب وزيرًا للشباب والرياضة خلفًا للهادي ولد علي المُستدعى لمهام أخرى.

كما أنهى مهام وزير التجارة محمد بن مرادي وعيّن بدلًا عنه مديرًا مركزيًا هو سعيد جلاّب.

وحافظ الرئيس الجزائري على تقليد إنهاء مهام وزير السياحة في كل تغيير حكومي، حيث لم يمكث حسان مرموري بمنصبه سوى 7 أشهر، وعُيّن خليفة له عبد القادر بن مسعود.

وعاد وزير الصناعة السابق بدة محجوب ليشغل منصب وزير العلاقات مع البرلمان خلفًا لسابقه الطاهر خاوة، وكلاهما من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وجاءت هذه التعيينات مخالفة للتسريبات التي تحدثت عن إقالة أحمد أويحيى من رئاسة الوزراء، ورشّحت وزير العدل الطيب لوح لقيادة الحكومة الجديدة.