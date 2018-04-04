إذاعة إسرائيلية: رئيس “الشاباك” التقى رئيس المخابرات المصري وحمّله رسالة إلى حماس

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، التقى أمس برئيس جهاز الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) نداف أرغمان في مدينة تل أبيب.

وبحسب الإذاعة، فإن أرغمان نقل عبر كامل، رسالة إلى حركة حماس، حذّرها فيها مما أسماه “المساس بالجدار الأمني (السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل) واستمرار الاستفزازات”.

وقال أرغمان، حسب الإذاعة، إن “الجيش لن يتسامح مطلقًا مع أي محاولات للاقتراب من السياج والإضرار به”.

ولم تذكر الإذاعة مزيدًا من التفاصيل حول اللقاء، الذي جاء بعد ساعات من لقاء جمع اللواء كامل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

ولم تؤكد مصادر مصرية، نبأ اللقاء، كما لم يصدر رد رسمي فوري، حيال ما ذكرته الإذاعة.

ويقيم جهاز المخابرات العامة المصرية، علاقات مع حركة “حماس”، التي تحكم قطاع غزة، ولعب في مرات عديدة دور الوسيط بينها وبين إسرائيل.

ويسود التوتر، المنطقة الحدودية بين قطاع غزة، وإسرائيل، إثر بدء تنظيم الفلسطينيين لـ”مسيرات العودة” بدءًا من يوم الجمعة الماضي.

وشهد ذاك اليوم مواجهات قتل خلالها وبعدها الجيش الإسرائيلي تسعة عشر فلسطينيًا وأصاب 1500 تقريبًا.

ويخطط الفلسطينيون للاستمرار في فعاليات “مسيرة العودة” لتصل ذروتها في ذكرى النكبة الفلسطينية، منتصف شهر مايو/أيار المقبل.