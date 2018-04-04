عثمان العمير لـ “إرم نيوز”: الأخبار الكاذبة وضعف المصداقية جاءت إلينا من الغرب (فيديو)

قال ناشر ورئيس تحرير صحيفة “إيلاف” الإلكترونية عثمان العمير، إن التحديات التي تواجه الإعلام كثيرة ولا يمكن أن ننظر إليها بعيدًا عن التحديات الأخرى التي يعاني منها المواطن العربي مثل التعليم والديمقراطية والتنمية الاقتصادية.

وأكد الإعلامي السعودي العمير في لقاء مع “إرم نيوز” على هامش منتدى الإعلام العربي المقام في إمارة دبي، أن مصداقية الإعلام التي أضحت مهزوزة لا يتحمّلها الإعلام العربي فقط بل هي ظاهرة موجودة في كل دول العالم.

وأضاف، أن المصداقية باتت مشكوكًا فيها ليس من الإعلام العربي بل على المستوى العالمي، ولسنا نحن الوحيدين الآن الذين نتحمّل مسؤولية انتشار واستشراء الأخبار الكاذبة والملفقة وهي موجودة في الإعلام الغربي وانتقلت إليها بشكل واسع”.

وأطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الإعلامي العربي 2018 في دورتهِ السابعة عشر تحت عنوان ( تحولات إعلامية مؤثرة )، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.