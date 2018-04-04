طارق المومني لـ “إرم نيوز” : الإعلام العربي دون المستوى المطلوب (فيديو)

قال رئيس تحرير صحيفة “الرأي” الأردنية طارق المومني، إن الإعلام العربي يشهد تطورًا كبيرًا جدًا، متأثرًا بثورة الاتصالات والمعلومات، ويجب أن يرافق تطور في المحتوى المهني”.

جاء ذلك في لقاء خاص أجراه الصحفي الأردني مع “إرم نيوز” على هامش منتدى الإعلام العربي المقام في إمارة دبي، وانطلق أمس الثلاثاء.

وأكد المومني، أن المحتوى المهني للكثير من وسائل الإعلام العربية دون المستوى المطلوب، وبعضها تتأثر بأجندات سياسية لدول معينة، وتبتعد عن الحياد والمهنية والموضوعية لخدمة أغراض وأهداف معينة.

وأضاف أن الإعلام رسالة خطيرة جدًا، ويجب تعزيز وتنمية قدرات العاملين فيها، لأن العنصر البشري هو الأهم.

وانطلقت في دبي، الثلاثاء، أعمال المنتدى الإعلامي العربي 2018 في دورتهِ السابعة عشرة تحت عنوان ( تحولات إعلامية مؤثرة )، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.