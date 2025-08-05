الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم: لم نوافق على أي اتفاق جديد
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العالم العربي

حزب الله يرفض مهلة نزع السلاح ويهاجم الشروط الأمريكية

حزب الله يرفض مهلة نزع السلاح ويهاجم الشروط الأمريكية
الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسمالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 3:08 م

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن الميليشيا لم توافق على أي اتفاق جديد بشأن نزع السلاح أو الترتيبات الأمنية، مؤكدا رفضه القاطع لأي جدول زمني لتسليم السلاح، في ظل استمرار ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" على لبنان.

وأوضح قاسم في كلمة أن المبعوث الأمريكي توماس  براك طالب بنزع سلاح الميليشيا خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوما، تشمل حتى القنابل اليدوية وقذائف الهاون، مشيراً إلى أن براك اقترح تفكيك 50% من القدرة العسكرية لحزب الله خلال شهر واحد فقط، وهو ما اعتبره قاسم "شروطا غير مقبولة".

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 وحذّر قاسم من أن "تنفيذ  إسرائيل لعدوان واسع على لبنان سيقابل برد مشترك من المقاومة والجيش والشعب" مؤكدا أن الصواريخ "ستسقط داخل إسرائيل" وستعيد إسرائيل إلى "نقطة الصفر" بعد ثمانية أشهر من"الأمن"، وفق تعبيره.

وجاءت كلمة قاسم بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء اللبناني تناقش نزع سلاح الميليشيا وحصره بيد الدولة.

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